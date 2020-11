È possibile fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita? Sì purché ”entrambi i Comuni si trovino nell’area gialla”. E’ quanto si precisa nelle Faq governative sul nuovo Dpcm con le misure anti Covid. Il governo informa che ‘‘si può uscire anche per acquistare beni diversi da quelli alimentari”, perché ”non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili”.