Premio Nobel per la pace 2020, il coronavirus costringe ad una premiazione digitale

Il coronavirus non risparmia proprio nessuno e condiziona proprio tutti. La premiazione del premio Nobel per la pace, in programma per il mese prossimo ad Oslo, è stata rimandata a causa della pandemia di coronavirus.

Ad annunciarlo sono stati il vincitore del Premio Nobel, il Programma alimentare mondiale, ed il comitato norvegese per il Nobel: “Con le attuali restrizioni a Oslo, non sarebbe possibile svolgere la cerimonia o altre parti del tradizionale programma in modo adatto e dignitoso“, si legge nella nota.

Il capo del Pam, David Beasley, si sarebbe dovuto recare ad Oslo “per ricevere il premio Nobel per la Pace a nome dell’organizzazione”, ma dovrà accettare il premio in una cerimonia virtuale che si terrà il 10 dicembre.

Il Comitato sta pianificando “una cerimonia di premiazione digitale in cui saranno consegnati medaglia e diploma. La speranza è che la conferenza al municipio di Oslo possa svolgersi l’anno prossimo”.