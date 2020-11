Previsioni meteo 2-3 dicembre: l’inverno inizia col botto, NEVE fin in pianura. MAPPE e DETTAGLI

Ci sono pochi dubbi sul secondo peggioramento invernale della stagione: in base agli ultimi aggiornamenti delle previsioni meteo, dopo la timida irruzione della scorsa settimana, stavolta si farà sul serio proprio nei primi giorni dell’inverno meteorologico. Quello atteso tra mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, infatti, sarà un peggioramento ben più intenso anche se circoscritto alle regioni settentrionali e al Nord Appennino. La traiettoria del minimo, più occidentale, con una collocazione sul medio-alto Tirreno, non consentirebbe all’aria fredda, richiamata dai settori continentali, di portarsi più a Sud del Centro Appennino. In questa sede, dettaglieremo soltanto l’aspetto delle nevicate poiché, sebbene limitate solo ad alcuni settori italiani, esse localmente potrebbero risultare anche di buona consistenza. Il primo impatto del nucleo freddo ci sarebbe nel corso di martedì 1 dicembre e accadrebbe sulle regioni alpine, poi via via verso quelle settentrionali e del Nord Appennino. Soprattutto nel pomeriggio sera di martedì, la temperatura scenderebbe già in maniera significativa su tutto il Nord Italia con le prime precipitazioni nevose fino a bassa quota, in particolare sui settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientali, poi localmente, entro sera, anche sui rilievi liguri, emiliani e del Piemonte meridionale, anche qui via via da quote collinari, fino a bassa quota 2/300 m.

Nel corso della notte verso mercoledì, il minimo instabile si approfondirebbe in prossimità delle coste toscane, convogliando aria via via più fredda dal nordest Europa e, al tempo stesso, anche più instabile dai quadranti occidentali e meridionali. Nella notte su mercoledì e poi per la giornata di mercoledì, si verificherebbe la fase con nevicate più intense su molte regioni settentrionali. In particolare neve copiosa fin dal mattino su gran parte dell’Emilia-Romagna, eccetto le aree pianeggianti orientali, tra il Ferrarese, il Ravennate, il Forlivese centro-orientale e il Riminese. Neve in collina o a bassa quota sul Centro Nord della Toscana, sulla Liguria, sul basso Piemonte, tra Cuneense e Alessandrino, nevicate probabilmente anche verso le pianure del Pavese, della Lombardia meridionale, Mantovano, Cremonese, possibili anche sulle pianure venete, eccetto il Polesine, oltre che sulle Prealpi centro-orientali. Naturalmente, per la stessa fase, a iniziare da martedì sera, poi nella notte su mercoledì e per tutto mercoledì, il maltempo inizierebbe a interessare anche le regioni centro-meridionali, qui con nevicate anche abbondanti sul Centro Appennino, ma a quote più alte, mediamente dai 1000 m sull’Appennino umbro-marchigiano, fino ai 1300/1500 m su quello abruzzese-molisano. Nella giornata di giovedì 3 dicembre, il maltempo più intenso si sposterebbe al Sud, via via, quindi, sulle regioni centro-settentrionali le nevicate si farebbero più irregolari e localizzate, ancora diffuse su Alpi e Prealpi centro-orientali fino a quote collinari, probabilmente ancora qualcuna a quote basse sul Piacentino e sull’Ovest Emilia in genere. Locali nevicate più deboli e localizzate anche sull’Appennino centrale, a quote un po’ più basse fino all’Abruzzo, intorno ai 900/1000 m. Gli accumuli più importanti si avrebbero sul Nord Appennino con 10/15 cm e fino a bassa quota, ma anche sui 20/30 cm in collina tra l’Appennino emiliano e toscano, aree arancio-fucsia; imbiancate o alcuni centimetri anche sulle pianure nelle battute iniziali, e accumuli importanti sull’Appennino abruzzese, anche qui fino a 20/30 cm, sebbene a quote di media-alta montagna. Sul resto dei settori settentrionali, accumuli medi tra 5 e 10 centimetri, aree in blu. La redazione di MeteoWeb continuerà a seguire l’evoluzione in riferimento alla prossima fase invernale attesa verso metà settimana, apportando quotidiani aggiornamenti.

Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le immagini di radar, satelliti e fulminazioni in tempo reale: