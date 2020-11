Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: Dicembre inizia con pioggia, neve e freddo

Le Previsioni Meteo per domani, martedì 1° Dicembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord annuvolamenti compatti sull’arco alpino e spesse velature sulle restanti aree, ma con graduale generale aumento della copertura nuvolosa con associati deboli fenomeni a carattere sparso che risulteranno nevosi a quote mediamente superiori ai 400 metri. Centro e Sardegna: cielo parzialmente nuvoloso su toscana ed umbria, molto nuvoloso altrove. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su tutte le regioni con precipitazioni a partire dalla serata, deboli su Marche e Abruzzo e più consistenti su bassa Toscana, Lazio e Aree meridionali dell’isola. Sud e Sicilia: graduale peggioramento delle condizioni del tempo con annuvolamenti gradualmente più estesi e compatti e prime deboli piogge sulle aree tirreniche di Calabria e Sicilia in successiva estensione a Campania, Basilicata tirrenica ed aree interne del Molise e qualche debole pioggia sul resto del meridione peninsulare. Temperature: minime stazionarie su arco alpino e in generale calo sul resto del Paese sia per la minime che per le massime. Venti: al Nord deboli variabili in intensificazione da Nord-Est sulle coste adriatiche; deboli settentrionali sul resto della penisola, ma con deciso rinforzo sulle aree occidentali e in particolar modo su Sardegna e Liguria. Mari: da mossi a molto mossi Ionio e mar di Sardegna con moto ondoso su quest’ultimo fino a molto agitato; da poco mossi a mossi gli altri mari con tendenza a molto mossi canale di Sardegna e stretto di Sicilia.