Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: bel tempo e velature da Nord a Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 9 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord nuvolosità bassa e stratiforme sulla Liguria con associati deboli e locali fenomeni nelle ore diurne. Generali condizioni di bel tempo altrove ma con spesse velature mattutine sulla Lombardia e formazioni di nebbie o foschie dense lungo il corso del Po in temporaneo dissolvimento durante le ore diurne.

Centro e Sardegna: sottili velature in transito su Sardegna e Toscana mentre sulle restanti regioni lo stato del tempo sara’ dominato da cielo limpido o al piu’ poco nuvoloso.

Sud e Sicilia: ampi rasserenamenti un po’ ovunque eccezion fatta per la parte nord orientale della Sicilia, per quella meridionale della Calabria e per la Puglia, dove si avranno dei locali annuvolamenti ma senza fenomeni di rilievo associati.

Temperature: minime in aumento su Pianura Padana ed in lieve flessione su Sardegna; stazionarie altrove. Massime in lieve rialzo su Veneto e Friuli Venezia Giulia; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese.

Venti: in prevalenza deboli, settentrionali al sud e di direzione variabile sul resto della penisola.

Mari: mossi mare e canale di Sardegna, Adriatico meridionale e Ionio; poco mossi i restanti bacini.