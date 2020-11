Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani nebbia al Nord e velature al Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, lunedì 2 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord nuvolosità bassa sulla Liguria con locali deboli piogge, specie dal pomeriggio. Estese nebbie al mattino sulle aree pianeggianti in lento sollevamento con formazione di temporanei annuvolamenti bassi e stratiformi. Prevalenza di cielo sereno sulle rimanenti aree ma con nuvolosità in graduale aumento nel corso della serata sull’arco alpino centro-occidentale. Ancora nebbie nelle ore notturne in Valpadana.

Centro e Sardegna: annuvolamenti localmente compatti su Toscana centro settentrionale con isolate piogge sulle aree appenniniche nel corso della mattinata. Spesse velature in transito sulle altre aree con qualche nube più consistente a fine giornata su Umbria e Lazio. Locali banchi di nebbia nelle vallate.

Sud e Sicilia: generali condizioni di tempo stabile ma con nubi sparse sui settori tirrenici, localmente più consistenti su quelli della Calabria, e cielo per lo più sereno sul restante meridione seppur con qualche velatura di passaggio.

Temperature: massime e minime in lieve flessione sulle aree appenniniche centro meridionali; senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Venti: generalmente deboli dai quadranti settentrionali sulle regioni ioniche e di direzione variabili sul resto della penisola.

Mari: mosso lo Ionio meridionale; poco mossi i rimanenti bacini.