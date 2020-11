Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare: domani piogge al Nord, nubi innocue al Centro/Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, mercoledì 4 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord cielo molto nuvoloso o coperto sulle regioni centroccidentali con deboli piogge o rovesci, specie su Lombardia occidentale e Liguria centrale; qualche fiocco di neve sui relativi rilievi di confine oltre i 2400-2500 metri; attenuazione prevista dal tardo pomeriggio. Estesa copertura medio-alta sulle altre zone. Foschie dense al mattino sulla Pianura Padana in rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna: ampia nuvolosita’ di tipo medio, con foschie associate, interessera’ il settore peninsulare tirrenico, in graduale temporaneo miglioramento dalle ore centrali della giornata; velature sottili invece sull’isola e sul versante adriatico.

Sud e Sicilia: annuvolamenti sparsi su Campania, Basilicata occidentale e Calabria ma in un contesto asciutto; innocue nubi alte sulle altre zone intervallate da ampi spazi di sereno.

Temperature: minime in diminuzione sull’arco alpino, in lieve aumento sulle coste marchigiane ed abruzzesi, stazionarie altrove; massime in flessione su rilievi di confine, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, in rialzo su Toscana centrosettentrionale, senza variazioni sulle rimanenti zone.

Venti: deboli di maestrale sulla Puglia, orientali sulla Sardegna, di direzione variabile sulle altre regioni.

Mari: da mossi a molto mossi al largo mare e canale di Sardegna; da poco mossi a mossi al largo basso Adriatico e Ionio; calmi o poco mossi i restanti bacini.