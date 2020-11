Previsioni Meteo Aeronautica Militare: domani piovaschi e foschie dense o banchi di nebbia

Il tempo previsto sull’Italia domani, giovedì 12 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord inizialmente molte nubi, specialmente di tipo basso, sul settore nordoccidentale in graduale dissolvimento mattutino; cielo terso o temporaneamente velato altrove. Foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino e dopo il tramonto sulle pianure e nelle vallate.

Centro e Sardegna: nuvolosità diffusa un po’ ovunque con deboli precipitazioni sulle regioni peninsulari, in miglioramento tardo pomeridiano a partire da Marche e Toscana settentrionali; locali foschie anche dense sulle coste tirreniche e nell’immediato entroterra dalla tarda serata.

Sud e Sicilia: annuvolamenti compatti sulla Campania centrosettentrionale con piovaschi serali; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio con velature in transito pomeridiano.

Temperature: minime in aumento su Pianura padana, Marche settentrionali, Toscana e Umbria, in diminuzione sulle aree alpine e sul Salento, senza variazioni di rilievo altrove. Massime in rialzo su Valle d’Aosta, in flessione su Appennino centrale e molisano, generalmente stazionarie sulle rimanenti zone.