Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per domani: bel tempo e innocue velature da Nord a Sud

Il tempo previsto sull’Italia domani, martedì 10 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord molte nubi basse e stratiformi su rilievi appenninici ed aree pianeggianti, accompagnate da nebbie estese, in temporaneo diradamento tra mattinata e pomeriggio; sul restante settentrione estese ed innocue velature diurne, più spesse al mattino sulle Alpi centro occidentali.

Centro e Sardegna: transito di nubi medio-alte e poco significative sull’isola; passaggi di innocue velature su Toscana, Marche ed Umbria e cielo limpido sul resto del Centro, in attesa di addensamenti bassi più consistenti che interesseranno il settore marchigiano e le aree adriatiche abruzzesi dalle ore serali.

Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo seppur con annuvolamenti sparsi che interesseranno Molise orientale, Puglia, bassa Calabria e Sicilia orientale, in estensione serale anche ai rilievi di Campania e Basilicata.

Temperature: minime in leggero calo sulle zone pianeggianti comprese tra Lombardia ed Emilia, nonché sulla Sicilia settentrionale; in tenue rialzo sulle Alpi occidentali; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve flessione su bassa Lombardia, Emilia Romagna, Marche, coste abruzzesi e molisane e sulla Basilicata; pressoché stazionarie altrove.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali su Puglia, Calabria ionica, Sicilia orientale e variabili sul resto del territorio.

Mari: mosso lo Ionio; da poco mossi a mossi il mar e canale di Sardegna e l’Adriatico centromeridionale; generalmente poco mossi i rimanenti bacini.