Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 21 Novembre: instabilità al Sud

Il tempo previsto sull’Italia fino a domenica 22 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Mercoledì 18 novembre al Nord: condizioni di bel tempo con formazione di estese nebbie al primo mattino e la notte sulle aree pianeggianti lungo il corso del Po. Centro e Sardegna: cielo per lo più sereno a parte residui annuvolamenti al primo mattino sulle regioni adriatiche. Sud e Sicilia: cielo molto nuvoloso sulle regioni ioniche con frequenti precipitazioni convettive associate, in riduzione dal pomeriggio sui settori pugliese e lucano. Variabilità su Campania e Molise ma con prevalenza di spazi di sereno. Temperature: minime stazionarie sulle aree alpine e prealpine, su Sardegna orientale e aree adriatiche di Abruzzo, Molise e Puglia; in generale calo altrove. Massime in lieve diminuzione su Valpadana; in rialzo su Lazio, Umbria, Marche, Sardegna e Sicilia occidentale; stazionarie sul resto della penisola.

Giovedì 19 ancora molte nubi su Sicilia e Calabria ma con fenomeni più deboli e limitati alle aree costiere dell’isola. Prevalenza di bel tempo sul resto della penisola ma con un aumento della nuvolosità nel corso della serata al Nord Est, con associate locali deboili precipitazioni, e sulle regioni centrali.

Venerdì 20 migliora al Nord con il ritorni di spazi di sereno al Nord Est, mentre generali condizioni di instabilità interesseranno il Centro Sud con precipitazioni intense sulle regioni ioniche.

Sabato 21 bel tempo al Centro Nord a parte un transito di nubi poco significative, mentre il Sud sarà ancora interessato da condizioni di instabilità con precipitazioni in particolare su Calabria e Sicilia.