Previsioni meteo: alta pressione, ma senza sole su gran parte del Centro Nord. Ampie schiarite al Sud

Previsioni Meteo – L’alta pressione continua a dominare su tutto il Mediterraneo centro-occidentale e sull’Italia. Il promontorio anticiclonico, nella giornata odierna, si pone con asse tra l’Algeria e la Polonia, passando con i massimi proprio sul territorio italiano. Di questo stato barico decisamente stabilizzante, gran parte del nostro territorio, però, non riesce a goderne appieno in termini di cieli sereni, soleggiamento e belle giornate. Un’ampia parte d’Italia, infatti, continua a essere coperta da una nuvolosità bassa, frutto di umidità giacenti nei bassi strati, lievi inversioni termiche notturne e anche di avvezione umida dai settori marittimi verso la terraferma. In molti casi, si tratta di nuvolosità compatta, in grado di chiudere completamente i cieli e comportare un tempo uggioso, con sole completamente assente e con nebbie e foschie diffuse. In qualche caso, soprattutto dove l’umidità trasportata dalle brezze marine impatta con maggiore determinazione verso i primi rilievi costieri, ai cieli coperti si associa anche qualche debole pioggia come su alcuni settori interni del Genovese o della Liguria centrale in genere, compreso il Nordest Savonese dove, nelle ultime ore, sono caduti alcuni millimetri di pioggia, fino a 7-8 mm localmente su aree interne del Genovese orientale.

Per la giornata odierna, gran parte delle aree centro-settentrionali vedranno una diffusa copertura del cielo, con nebbie e foschie ricorrenti. Si tratta soprattutto della Toscana intera, del Centro Nord Umbria, anche di gran parte delle Marche, dell’Emilia Romagna, della Liguria, del Piemonte, qui esclusi soltanto i settori alpini, di gran parte della Lombardia, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, anche su queste ultime tre regioni, esclusi i rispettivi settori alpini più settentrionali. Nubi basse e nebbie riguarderanno diffusamente anche la Sardegna nord-orientale e i versanti tirrenici dell’isola, il basso Tirreno, soprattutto in mare, di fronte alle coste calabresi, e gran parte delle coste calabresi tirreniche, specie tra Vibo Valentia e verso il Nord Reggino. Nubi basse, con foschie e banchi di nebbia più localizzati in Abruzzo, tra il Nord Pescarese e il Teramano, sull’area Avezzano, sul Centro Est Molise, localmente sulle coste settentrionali della Sicilia nord-orientale, soprattutto del Messinese, occasionalmente sul Catanese. Persisterà il rischio di altre locali e deboli piogge nel corso della giornata e la sera in particolare sulla Liguria, specie centro-orientale, sulla Toscana centro-settentrionale, occasionalmente sui settori sud-orientali del Piemonte, tra Cuneese, Astigiano e soprattutto su Alessandrino, qualche pioggia anche sulla Valle d’Aosta occidentale e sull’estremo Nord Piemonte. Sul resto del paese, in particolare sul Lazio, su gran parte della Campania, sulla Puglia, sulla Lucania, sul resto della Calabria e sulle restanti aree delle isole maggiori, sole splendente e clima piacevole, mite. Cieli in prevalenza soleggiati riguardano anche i settori Alpini occidentali del Piemonte, quelli orientali della Valle d’Aosta, i settori Alpini nord-orientali della Lombardia, settentrionali del Veneto, del Nord Friuli, e gran parte del Trentino Alto Adige. In riferimento alle temperature, esse sono attese in leggero aumento al Centro Sud, in locale calo sulle aree centro settentrionali, con massime mediamente comprese tra +14 e +22°C, qualche valore in meno sui settori settentrionali ove è presente una maggiore copertura del cielo, fino a punte di +24/+25°C al Centro Sud.