Previsioni Meteo, ancora maltempo al Sud ma le piogge diventano via via più circoscritte

Previsioni Meteo – Il cavo depressionaria nordatlantico, con annesso nucleo di instabilità in quota, che ha portato tanto maltempo negli ultimi giorni al Centro Sud, è alle battute finali, allontanandosi progressivamente verso il Nord Africa e sfumando in termini di instabilità nel corso delle prossime ore. Tuttavia, ancora per oggi, esso si mostrerà abbastanza attivo, in particolare sulle estreme regioni meridionali dove saranno presenti ancora localmente piogge e rovesci, in qualche caso anche di una certa intensità. Influenze nuvolose, riguarderanno ancora il Molise, la Campania, la Lucania, la Puglia, ma qui in prevalenza senza grossi fenomeni, salvo qualche pioggia localizzata.

Ma vediamo più nel dettaglio il tempo previsto fino alle 24.00 di oggi. La giornata evolverà all’insegna del sole splendente su quasi tutto il Centro Nord, salvo nubi basse e nebbie fitte su gran parte della Pianura Padana, soprattutto tra il Sudest Torinese, l’Alessandrino, poi tutta la pianura centro-meridionale lombarda, quella settentrionale emiliano-romagnola e fino alla pianura veneta del Veronese, localmente del Padovano occidentale. Da rilevare anche un po’ di nubi su alcuni settori appenninici centrali, in particolare tra Abruzzo e Molise, qui con nuvolosità più intensa, anche con qualche piovasco localizzato. Bel tempo e sole splendente anche sulla Sardegna. Cieli più nuvolosi sulle regioni meridionali, ad eccezione della Campania occidentale, ampio soleggiamento anche su gran parte della Puglia, eccetto il Nord Gargano e le aree tra il Barese interno, localmente il Brindisino e le Murge; schiarite soleggiate prevalenti anche sulla Sicilia centro-occidentale. Le nubi saranno più compatte sulla Calabria soprattutto ionica, dove saranno possibili ancora piogge, locali rovesci e anche qualche temporale, più probabili sul Crotonese, localmente sul Cosentino centro-orientale e sul Catanzarese settentrionale e ionico. Nuvolosità irregolare anche sul resto della Calabria, tuttavia con fenomeni più scarsi o qualcuno localizzato e locali addensamenti anche sul Centro Est della Sicilia, anche qui con qualche occasionale rovescio, più probabile sul Catanese. Le temperature sono previste in calo al Sud, in aumento al Centro Nord, eccetto qui sulla Pianura Padana dove i cieli coperti e le nebbie fitte, continueranno a favorire temperature diurne ancora piuttosto basse. Le massime sono attese mediamente tra +8 e +13°C sulle pianure settentrionali, fra +12 e +20°C generalmente sul resto dell’Italia, salvo qualche punta verso i +22°C sulle pianure tirreniche centrali, soprattutto del Lazio.

