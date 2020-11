Previsioni Meteo, Anticiclone no-stop: temperature superiori alle medie almeno per un’altra settimana

Previsioni Meteo – L’alta pressione che sta interessando gran parte d’Europa e il Mediterraneo centrale da diversi giorni, sta comportando un andamento termico sopra la norma. Da diversi giorni siamo nell’ordine di 2/4°C in più rispetto ai valori tipici del periodo, con punte massime che si spingono ricorrentemente verso i +23/+24°C, anche fino a toccare i +25°C nei giorni passati. Le indicazioni per questa settimana e ancora oltre, sono per una permanenza anticiclonica su tutta l’Italia, con valori termici che sostanzialmente rimarranno intorno a quelli attuali o, anzi, per qualche fase sulle aree centro-settentrionali potranno subire anche un ulteriore, leggero aumento verso il fine settimana. Nel contempo, proprio dal weekend prossimo, uno spostamento leggermente più a Nord dei massimi anticiclonici, potrebbe consentire, via via, infiltrazioni di aria più fresca continentale sulle regioni meridionali, con un andamento termico in controtendenza, su questi settori, rispetto al resto del paese.

Infatti, da sabato 7 e domenica 8, le temperature sulle regioni meridionali un po’ tutte e di più su quelle estreme, aree Ioniche, Sicilia, potrebbero iniziare a calare, attestandosi più o meno intorno alle medie tipiche del periodo. Anche nella prima parte della prossima settimana, l’alta pressione continuerebbe a essere protagonista con correnti meridionali, soprattutto alle quote medio alte, in afflusso al suo interno verso il Centro Nord Italia e stato termico pressoché invariato e sopra norma; una circolazione più fresca settentrionale, invece, continuerebbe al Sud, con valori che si stabilizzerebbero intorno alla media del periodo. Un cambiamento di circolazione più significativo, per via di un maggiore corrosione del bordo orientale anticiclonico da parte di correnti continentali, potrebbe attuarsi, via via, verso metà mese e, quindi, nella seconda parte della prossima settimana. In quella circostanza, un po’ tutto il paese potrebbe vedere un calo delle temperature più significativo, con valori che oltre a tornare in media da Nord a Sud, potrebbero addirittura porsi sotto media per qualche fase.

La redazionje di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, apportando quotidiani aggiornamenti