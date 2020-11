Previsioni Meteo, aumenta la nuvolosità al Centro/Sud: anche qualche piovasco. Nebbie in Valpadana

Previsioni Meteo – Nuvolosità decisamente più estesa, nella giornata odierna, su molti settori centro-meridionali. La ragione, oltre che nelle consuete motivazioni tipiche dell’alta pressione autunnale mediterranea, quindi le umidità giacenti nei bassi strati, le inversioni termiche e ancora le umidità marittime, vanno rinvenute, in una circolazione secondaria confluente verso i settori centrali del nostro bacino e verso l’Italia, da una doppia azione depressionaria, una a sud ovest della Spagna, l’altra sul Mediterraneo orientale. Due depressioni piuttosto lontane dall’Italia ma che, con il loro moto antiorario, orientano verso il bacino centrale del Mediterraneo correnti umide da Sud e da Est, per di più queste ultime agevolate dal moto orario indotto da un esteso anticiclone sul Centro Nord Europa. Insomma, benchè in un contesto barico sempre dichiaratamente anticiclonico nei bassi strati, con ben 1026/1030 hpa al suolo, su molte nostre regioni si è intensificata la nuvolosità con i cieli spesso coperti, nebbie e foschie diffuse, in qualche caso anche locali piogge.

Più in dettaglio, la nuvolosità più estesa riguarda tutte le regioni centrali peninsulari, con esclusione del Centro Nord Toscana. Si tratta in gran parte di nubi medio-basse, con cieli spesso chiusi o del tutto coperti e associate a nebbie e foschie diffuse. In qualche caso sono presenti anche piovaschi come sul Lazio, settori interni abruzzesi, Nord Appennino. Altre nubi medio-basse sulla Campania interna, sul Molise, localmente sulla Puglia settentrionale, anche qui con piovaschi sparsi. Nubi basse con nebbie e foschie su buona parte della Pianura Padana, soprattutto settori Emiliani, Centro Sud Lombardia, Centro est Piemonte, anche Romagna, qui accetto il Ferrarese centro-settentrionale. Nubi basse con locali nebbie e foschie sul Veronese, sul Vicentino, sui settori pre-alpini e alpini e rispettive valli del Veneto e su gran parte del Friuli Venezia Giulia. Tempo più ampiamente soleggiato sul resto del Nord e sulla Sardegna, salvo qui nubi irregolari e locali nebbie o foschie sulle aree orientali. Nubi irregolari anche sulla Lucania, con qualche addensamento sui settori settentrionali, e sulla Calabria, soprattutto Centrale, qui anche con locale copertura bassa sul Cosentino, associata a nebbie, foschie e a qualche addensamento in Appennino. Nubi basse e nebbie sul Salento, Brindisino, nel Sud della Puglia, localmente anche sull’Ovest Sicilia, tra Palermitano e Trapanese, tempo più ampiamente soleggiato anche sul resto del Sud, salvo nubi irregolari a carattere sparso. Le temperature sono attese in lieve calo al Centro Sud mediamente di 1/2/°C, per via di una circolazione più fresca orientale; valori pressoché stazionari al Centro Nord, in lieve aumento sulla Sardegna. Le massime sono attese mediamente tra +14 e +20°C, qualche grado in più possibile al Centro Sud e sulla Sardegna, fino a +22/+23°C, sull’isola localmente anche punte di +24/+25°C.