Previsioni meteo stagionali, la tendenza per Dicembre 2020

Previsioni Meteo – Torniamo a volgere lo sguardo sul possibile andamento del tempo per il prossimo mese di dicembre, approfittando degli ultimissimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF. Dai dati sul lungo periodo appena sfornati i quali, lo ricordiamo, sono solo indicativi circa un possibile andamento di massima della circolazione atmosferica, deduciamo una conferma rispetto a quanto già evidenziato nei precedenti aggiornamenti, ossia una tendenza, per il primo mese meteorologicamente invernale, a circolazione più instabile e anche con possibili fasi fredde. Anzi, rispetto al precedente aggiornamento, traspare, in questo ultimo, una sorta di rincaro di dose circa l’instabilità, attesa piuttosto ricorrente e per alcune fasi anche più intensa, magari con tempo perturbato. Il riferimento principale rispetto a questa possibile tendenza, sono le indicazioni dei consueti indici teleconnettivi AO e NAO tendenti a collocarsi spesso verso territorio neutro o leggermente negativo, nelle ultime simulazioni long-range del Centro di Reading. Nel contempo, le simulazioni sulla SST atlantiche, deporrebbero per un consolidamento di un raffreddamento superficiale delle acque oceaniche centro-settentrionali, con ivi possibile crescente anticiclone di blocco.

Insomma, tutti elementi, ancora una volta indicanti una possibile impostazione della circolazione generale euro-atlantica, su un pattern di tipo meridiano con blocchi a Ovest, aria artica o subpolare in discesa lungo i meridiani centro orientali e possibili innesti anche di aria fredda continentale. Dall’insieme delle simulazioni bariche del modello, si evince anche un possibile fulcro depressionario proprio in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia con tipo barico medio alla stregua di quello evidenziato nell’immagine in evidenza. In un tale contesto circolatorio, su gran parte della nostra penisola, il tempo si mostrerebbe ricorrentemente instabile con nubi e piogge diffuse, per qualche fase anche perturbato, quindi magari con collocazione di vortici depressionari proprio intorno alla penisola e, per di più, con ingresso in più di qualche occasione di correnti fredde subpolari e talora anche più fredde artiche-continentali. Insomma, un dicembre 2020 nel corso del quale si assisterebbe a un​o stravolgimento importante della circolazione, all’insegna di un’ atmosfera movimentata, dinamica, con nubi e piogge ricorrenti, magari certamente anche fasi inter-cicloniche o inter-frontali più stabili e con qualche giornata più soleggiata, ma queste minoritarie, con proiezioni di massima per un mese dichiaratamente invernale. Da rilevare che potrebbero essere ricorrenti anche le occasioni per nevicate, più spesso fino a quote collinari, ma per qualche fase anche basse o pianeggianti. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare la possibile tendenza del tempo nel medio-lungo periodo, apportato periodici aggiornamenti.

