Previsioni Meteo Dicembre: si prospetta un ultimo mese del 2020 freddo e instabile

Previsioni Meteo Dicembre – Dal centro di calcolo europeo, giungono ultimissimi dati in riferimento a una possibile evoluzione stagionale di medio periodo. Nella sostanza si tratta di dati che danno indicazioni evolutive, naturalmente sempre di massima, in riferimento al mese di dicembre prossimo. Dalla media delle simulazioni esaminate, traspare un andamento, nella circolazione generale euro-atlantica, potenzialmente diverso da quello che sta caratterizzando questo mese di novembre. Le anomalie anticicloniche non sono viste più esasperarsi lungo i meridiani centrali o centro-orientali continentali, bensì collocarsi in parte sul medio Atlantico, in altra parte verso i settori scandinavi e baltici centro-orientali, Nordest Europa-Russia. Allo stesso tempo, una crescente anomalia termica negativa sulle acque superficiali centro-settentrionali oceaniche, potrebbe orientare il getto subpolare in uscita da Terranova, verso il settore britannico, con cavo incidente verso l’Europa centrale.

L’assottigliamento della struttura anticiclonica anche in corrispondenza dei meridiani centrali, potrebbe favorire in più di qualche occasione, l’incursione di nuclei instabili di matrice sub-popolare e a componente termica relativamente fredda, proprio verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. In questo quadro barico di massima, prospettato in sintesi nell’immagine in evidenza, il tempo sull’Italia potrebbe mostrarsi spesso instabile a opera di perturbazioni provenienti dal Mare del Nord. Le dinamiche estrapolate dalle simulazioni del modello matematico, suggerirebbero anche un getto abbastanza veloce, sicché le perturbazioni potrebbero interessare certamente anche il Nord, ma in modo più rapido, mentre i nuclei di vorticità positiva, una volta fatta irruzione sul Mediterraneo, con prevalenza dalla Valle del Rodano, potrebbero innescare attività cicloniche locali, per via dell’impatto con le acque superficiali dei nostri mani certamente più tiepide, e dare luogo a un maltempo più indugiante, in particolare sulle regioni centro meridionali italiane. Insomma, prospettive di un dicembre ricorrentemente instabile, specie al Centro Sud, anche se non mancherebbero certamente anche fasi inter-cicloniche e inter-frontali con tempo migliore in via generale. Sarebbero da mettere nel conto anche attività depressionarie sui mari bassi italiani con possibile richiamo di correnti più fredde continentali e anche fasi all’insegna di una instabilità più spiccatamente invernale con occasioni per nevicate fino a quote medio basse o anche basse, soprattutto sulle aree appenniniche. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare il tempo sul lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti.

