Le Previsioni Meteo per domenica 15 Novembre: il bollettino dell’Aeronautica Militare

Il tempo previsto sull’Italia domani, domenica 15 Novembre 2020: il bollettino a cura dell’Aeronautica Militare.

Al Nord al primo mattino nebbie in banchi in pianura ed estesa nuvolosità bassa in successiva intensificazione con deboli precipitazioni dalla tarda mattinata dapprima sul settore occidentale e poi su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Lombardia; sui rilievi maggiori di confine occidentali fiocchi di neve in nottata.

Centro e Sardegna: condizioni di moderato maltempo sul versante tirrenico e sull’Umbria con deboli fenomeni, localmente anche a carattere di rovescio, con parziale coinvolgimento serale delle Marche centrosettentrionali; velature compatte sulle aree adriatiche.

Sud e Sicilia: addensamenti consistenti sulla Campania con possibilità di qualche piovasco in miglioramento pomeridiano; sul restante territorio alternanza di annuvolamenti ed ampie schiarite.Temperature: minime in aumento su regioni centrali peninsulari, generalmente stazionarie sulle altre zone; massime in flessione sulle pianure piemontesi, in rialzo nella valle del Po e sull’Appennino abruzzese-molisano, senza variazioni di rilievo altrove.

Venti: deboli variabili, o al più dai quadranti meridionali al centro-sud.

Mari: da poco mossi a mossi Tirreno centroccidentale, mare e canale di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri bacini.