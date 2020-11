Le Previsioni Meteo per Domenica 29 Novembre: forte maltempo in Puglia, allarme tornado all’alba a Taranto, torna il sole in Calabria

L’ultima domenica di Novembre sarà caratterizzata da forti fenomeni di maltempo al Sud Italia, soprattutto nelle prime ore del mattino in Puglia dove arriveranno dal mar Jonio violentissimi temporali in risalita dalla Calabria. Sono gli stessi fenomeni che Sabato sera hanno provocato il tornado di Catania: fenomeni analoghi potranno ripetersi a Taranto tra le 06:00 e le 08:00 del mattino. In Sicilia e nella Calabria meridionale, invece, tornerà a splendere il sole.

Nel corso della mattinata il maltempo insisterà sulla Puglia centro/meridionale e soprattutto nel Salento, con forti piogge sul “Tacco d’Italia”. Ampie schiarite invece in Campania, in Calabria e anche su gran parte della Sicilia specie orientale, mentre un nuovo fronte carico di piogge e temporali, stavolta più freddo rispetto a quello accompagnato ieri dallo scirocco, abborderà le Egadi e inizierà a colpire la Sicilia occidentale su Trapani.

Nelle ore centrali della giornata, il nuovo fronte temporalesco avanzerà su Palermo e sulla Sicilia centrale. In Puglia, invece, il maltempo si sposterà verso l’Adriatico, concentrandosi sui litorali orientali della Regione. Forti piogge anche su Marche, Abruzzo e Molise, dove nel pomeriggio avremo forti nubifragi.

Contemporaneamente, nel pomeriggio migliorerà anche in Puglia, soprattutto nel Salento, e resterà prevalentemente bello anche in Calabria, mentre sulla Sicilia tornerà il maltempo con piogge, temporali e più freddo, tanto che nevicherà sull’Etna oltre i 1.900 metri di quota. Nuovi temporali colpiranno Catania e Siracusa dopo le schiarite della mattinata. In serata nuove piogge anche nel reggino, nell’estremità meridionale della Calabria.

