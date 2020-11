Previsioni meteo: oggi è piena “estate di San Martino” ma da domani inizia a cambiare qualcosa

Previsioni Meteo – Alta pressione sempre padrona del tempo sull’Italia, a conferma di una protratta estate di San Martino all’insegna del sole prevalente, in questa giornata, mercoledì 11 novembre, in cui ricorre la festività del Santo. Da rilevare soltanto i consueti disturbi per nubi basse e nebbie. In particolare diverse aree della Pianura Padana sono sotto una cappa nebbiosa anche fitta, segnatamente tra l’Alessandrino, l’Astigiano, il Novarese, nell’Est Piemonte; nebbia anche su gran parte della Lombardia centro-meridionale, dal Milanese, area Lodigiana, Cremonese, Pavese e altre nebbie diffuse sull’Emilia e sui settori centro-meridionali della Romagna. Nubi basse e locali nebbie sulla Toscana, anche sulle Marche settentrionali e sulla Puglia, soprattutto sul Nord Gargano e sui settori centro-meridionali. Abbiamo già accennato, tuttavia che, tra domani e venerdì, l’alta pressione cederà leggermente, consentendo l’ingresso di aria più umida atlantica, in grado di portare una più estesa nuvolosità su diverse regioni e, localmente, anche qualche piovasco.

più nel dettaglio, come visibile dall’immagine fenomeni allegata, un impulso debolmente instabile riuscirà a portarsi verso le regioni centro settentrionali per poi evolvere rapidamente verso quella della ex-Iugoslavia. Nel suo transito sull’Italia, l’impulso apporterà un aumento della nuvolosità da Ovest verso Est, in particolare sulla Sardegna e verso gran parte delle regioni centro settentrionali, meno verso le aree alpine e prealpine. Nubi più compatte oltre che sull’isola, un po’ su tutto il Centro, ma di più su Toscana, Lazio e Umbria, nubi più compatte anche sulla Liguria e sulla Lombardia centro-occidentale e centro-meridionale. Su questi settori, saranno possibili occasionalmente anche dei piovaschi sparsi o deboli piogge localizzate. Tendenza ad aumento della nuvolosità soprattutto tra il pomeriggio sera di giovedì e poi verso venerdì sul basso Tirreno, Campania, Calabria e localmente Sicilia. Sul resto dei settori, soprattutto sul resto del Sud e sui settori alpini e prealpini, cieli più aperti con maggiore ampio soleggiamento, salvo addensamenti locali. Da rilevare ancora una volta le nebbie fitte e dense sulla Pianura Padana un po’ tutta, localmente anche sul Piemonte meridionale, sulla Toscana, sul Lazio, verso giovedì sulla Campania e ancora sulla Puglia. Le temperature sono attese in progressivo calo di 2/4°C a iniziare dal Centro-nord, nel corso della giornata di domani giovedì, poi calo anche sulle aree meridionali peninsulari entro venerdì, valori pressoché invariati, invece, sulle isole maggiori.

