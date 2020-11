Previsioni Meteo Europa: altri 7 giorni di Anticiclone sul Continente, ma con forte maltempo a Ovest

Previsioni Meteo – L’alta pressione, che ha preso possesso di gran parte dell’Europa, è intenzionata a persistere per molti giorni. Probabilmente per una settimana almeno, essa continuerà a essere padrona del continente, occupando in prevalenza i settori centrali e orientali, ma in buona parte anche quelli settentrionali e meridionali. Le uniche aree al margine anticiclonico che risentiranno di azioni depressionarie saranno quelle estreme meridionali sud-orientali, quindi l’Est Mediterraneo, quelle sud-occidentali, essenzialmente la Penisola Iberica in genere, quindi le aree nord-occidentali, i settori centro-occidentali del Regno Unito, e quelle settentrionali estreme, soprattutto il Centro- Nord della Norvegia, il Nord della Svezia e il Nord della Finlandia. Si tratterà sostanzialmente dei settori periferici europei, dove l’alta pressione, pur considerevolmente estesa, non riuscirà ad arrivare e dove flussi instabili oceanici e polari o, nel caso dell’Est Mediterraneo, moderate infiltrazioni fredde dalla Russia, riusciranno a dare luogo a una circolazione più perturbata.

A fronte, quindi, di una prevalente stabilità su gran parte dell’Italia, della Francia, Germania, Centro Europa in genere, anche sui settori baltici centro-meridionali e su buona parte dell’Est Europa, più nubi e piogge interesseranno l’Isola di Creta, localmente le aree dell’Egeo sudorientale e quelle meridionali della Turchia. Un’azione instabile decisamente più intensa riguarderà, invece, la Penisola Iberica, dove vortici instabili atlantici, agiranno con più persistenza arrecando rovesci e temporali diffusi tra il Portogallo, la Spagna e verso la Francia meridionale e in parte nord-occidentale. Infine, un flusso perturbato e freddo polare agirà verso il Centro Nord della Norvegia, il Nord della Svezia e il Nord della Finlandia, insomma sugli estremi settori settentrionali continentali, apportando ricorrenti nevicate e anche abbondanti fino a bassa quota. Sotto l’aspetto termico, sono previste temperature un po’ sotto la media sui settori centro-occidentali della Penisola Iberica e sul Centro Nord della Scandinavia. Altrove valori tutti sopra la media, anche fino a 7/8°C sopra sul Centro Est Europa, più o meno nella media sulle aree mediterranee centro orientali.

