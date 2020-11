Previsioni Meteo, FOCUS sul weekend: nubi più diffuse e qualche pioggia, localmente anche forte

Previsioni Meteo – L’annunciato, moderato cambiamento del tempo per questo fine settimana è già in atto. Alle quote medie atmosferiche, sta transitando un debole-moderato cavo instabile di matrice atlantica il quale, benché ancora in un contesto di pressione medio-alta, specie al suolo, sta riuscendo a instabilizzare l’aria su diverse regioni italiane, anzi su qualche settore in maniera anche abbastanza incisiva. Le regioni che più delle altre, rispetto alla circolazione portante, sono esposte a più nubi e a locali piogge, sono soprattutto quelle centrali, il Lazio, le aree appenniniche del Centro e la Campania.

Sin dalle ore notturne, e ancora in queste mattutine, una nuvolosità piuttosto compatta sta interessando il Lazio, soprattutto centro-meridionale, la provincia di Latina, di Frosinone, le aree romane meridionali, con rovesci sparsi e anche temporali di moderata o persino forte intensità localmente, soprattutto su area Anzio, Aprilia, Cisterna. Ancora, per la giornata di oggi, questi settori laziali centro-meridionali e poi la Campania nordoccidentale, Casertano, Napoletano saranno le aree più interessate da rovesci e anche da temporali in qualche fase di moderata-forte intensità. Addensamenti con qualche rovescio o pioggia sparsa in giornata sulla Toscana centro-meridionale, sull’Umbria, fino al Nord delle Marche. Nelle ore notturne, il nucleo instabile più attivo dovrebbe agire in prossimità della Campania nordoccidentale e ancora del basso Lazio, rovesci e temporali diffusi tra Casertano e Napoletano, anche forti sui settori insulari napoletani e verso coste, qualcuno in sconfinamento anche verso l’Ovest Avellinese e l’Ovest Beneventano. Nubi e addensamenti diffusi sul resto del Centro, ma scarsi fenomeni, semmai qualcuno debole verso Nord Marche, Emilia Romagna, Appennino Toscano.

Tempo asciutto e con sole dominante su Ovest e Sud Piemonte, su Alpi e Prealpi in genere, sull’estremo Ponente ligure, su parte della Toscana soprattutto Livornese, Pisano settentrionale, anche Pistoiese. Ampio soleggiamento ancora sul Viterbese, su gran parte della Sardegna, soprattutto centro-meridionale, e diffusamente sulla Puglia, Salernitano, Lucania centro-meridionale, sulla Calabria e sulla Sicilia. Nella giornata di domani, sarà ancora la Campania centro-occidentale e settentrionale, meno il Salernitano, a essere interessata da più nubi, rovesci e qualche temporale, soprattutto tra Casertano e Napolitano, in forma più irregolare e debole sul resto delle aree settentrionali. In giornata piogge sparse anche sui settori tirrenici centro-settentrionali, quindi tra Centro Ovest Toscana, occasionalmente Nord e Sud Lazio e sulla Liguria. Addensamenti e locali rovesci anche verso la Sardegna occidentale e altri in Adriatico aperto, verso le coste dell’ex-Jugoslavia, qualche piovasco sulla Puglia meridionale, Tarantino, Brindisino. In serata, tendenza a peggioramento sulla Liguria, con rovesci più intensi e ancora piogge diffuse sui settori centro-occidentali della Campania, localmente sulla Toscana, basso Lazio, su aree centro-occidentali sulla Sardegna. Peggiorerà anche su Est Piemonte, Lombardia con piogge e rovesci sparsi e precipitazioni diffuse verso i settori alpini occidentali. Tempo migliore sul resto del paese. Tra il Lazio meridionale e la Campania nordoccidentale, Casertano, Napolitano, entro la serata di domani, sono attesi accumuli localmente importanti fino a 30/40/50 mm o persino oltre. Da evidenziare naturalmente le nubi basse e le nebbie persistenti sulla Pianura Padana, in maniera diffusa anche sui settori interni del Centro. In riferimento alle temperature, esse sono attese più o meno stazionarie su valori ancora di 1/2°C al di sopra delle medie stagionali.

