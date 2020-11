Previsioni Meteo, nel weekend ruggito precoce dell’Inverno: Sabato NEVE al Sud, Domenica GELO al Centro/Nord

Previsioni Meteo – Dopo una prima metà di Novembre eccezionalmente calda e secca sull’Italia, la situazione sta cambiando e le piogge dei giorni scorsi hanno rappresentato la prima “rottura” dell’Anticiclone che tuttavia nei prossimi due giorni tornerà a portare ampie schiarite e temperature in aumento su tutto il Paese.

L’ondata di freddo di cui parliamo da giorni arriverà tra Venerdì 20 e Sabato 21 Novembre: il maltempo colpirà in modo particolare il Centro/Sud, Venerdì il Centro e Sabato il Sud, e le temperature diminuiranno sensibilmente raggiungendo valori invernali dapprima al Nord e poi anche al Centro/Sud, soprattutto nelle Regioni adriatiche.

La neve arriverà sotto i 1.000 metri di altitudine nella giornata di Sabato sull’Appennino centro/meridionale, in modo particolare tra Abruzzo e Molise; poco più sù tra Campania, Basilicata e Puglia, e oltre i 1.500/1.600 metri in Calabria e Sicilia. Le temperature crolleranno su valori tipicamente invernali, determinando le prime gelate della stagione fin in pianura Padana e nei fondovalle delle Regioni del Centro. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: