Previsioni Meteo, forte ondata di GELO e NEVE sull’Italia tra 2 e 5 Dicembre. Gli ultimi aggiornamenti

Intriganti scenari si affacciano, nelle previsioni meteo delineate dai modelli meteorologici, soprattutto nel medio-lungo termine. Intanto il quadro barico cambierà drasticamente a iniziare già dai prossimi giorni e verso il fine settimana, con rottura definitiva del campo anticiclonico e arrivo di un vortice atlantico che porterà nubi e piogge diffuse via via su molte regioni italiane, soprattutto centro-meridionali e insulari, localmente anche con pesante maltempo sulle isole e sull’ estremo Sud Italia. Ma prospettive addirittura invernali si fanno strada nei forecasts modellistici con l’avvento di dicembre e nel corso della prima settimana del mese. Avevamo parlato in precedenti appuntamenti di un vortice freddo retrogrado che dai settori continentali avrebbe potuto puntare l’Italia e l’Europa centrale. A dire la verità vi sarebbero due tentativi di altrettanti nuclei freddi di raggiungere le nostre regioni e il Centro Europa. Il primo, sul finire di novembre, probabilmente fallirà, subendo una spallata da parte di una temporanea alta pressione crescente sui meridiani centrali europei che ne impedirebbe l’avanzata verso Ovest.

Ma subito, a ruota, se ne preparerebbe un secondo, con buona probabilità più profondo e consistente del primo, in termini di struttura fredda, il quale, invece, sembrerebbe proprio riuscire a sfondare il muro anticiclonico e portarsi verso l’Italia per poi essere assorbito, addirittura, da una saccatura atlantica. Questo secondo nucleo, irromperebbe dall’Est Europa tra l’1 e il 2 dicembre e attraverserebbe l’Italia arrecando piogge e temporali sulle aree centro-meridionali, ma instabilità più fiacca o circoscritta sulle regioni settentrionali. Tuttavia, proprio sulle regioni del Nord, avrebbe il merito di apportare un sensibile crollo termico con temperature sotto la media e piuttosto fredde, anche con qualche prima nevicata a bassa quota ma, a questo primo giro, di poca consistenza al Nord, magari qualcuna più significativa sul Centro Nord Appennino, fino a quote medio-alte collinari.

Questo raffreddamento, nelle battute successive, potrebbe essere il presupposto per una forte nevicata sulle regioni settentrionali verso il 3/4/5 dicembre, a causa del repentino incalzare dai settori nordoccidentali di un altro vortice instabile, questa volta di matrice atlantica. Il nucleo oceanico, caratterizzato da aria più mite e umida, in sovrapposizione al substrato freddo precedente, potrebbe dare luogo a una estesa e importante nevicata su molte regioni settentrionali e fino in pianura, in particolare sulle aree di Nordovest. Naturalmente le piogge si estenderebbero a gran parte dell’Italia, ma l’aria fredda potrebbe limitarsi alle regioni del Nord, quindi altrove con nevicate a quote medie o medio-alte. Vogliamo sottolineare, però, che l’evoluzione soprattutto verso dicembre, appare piuttosto complessa poiché l’esatta traiettoria delle differenti masse d’aria, fredde continentali e più miti oceaniche, potrebbe essere di difficile lettura da parte dei modelli. Si rende quanto mai necessario, pertanto, tenersi costantemente aggiornati sulla possibile evoluzione invernale per i prossimi giorni seguendo quotidianamente la nostra home page.

