Previsioni Meteo, arriverà l’inverno anche in Slovenia: fino a 30cm di neve e temperature sotto lo zero a metà settimana

Mentre si rafforzano sempre di più le previsioni sull’arrivo di freddo e neve fino in pianura in Italia nella giornata di mercoledì 2 dicembre, cosa avverrà nella vicina Slovenia? Il Paese potrebbe essere quasi considerato un’altra regione d’Italia, sia per la sua vicinanza che per le condizioni meteorologiche, che a volte sono un anticipo di quello che arriverà in Italia o una sua estensione.

Anche in Slovenia, il mese di dicembre partirà con il botto, spiega Valter Grizančič in un articolo pubblicato su Dominvrt. “Sembra che all’inizio dell’inverno meteorologico vedremo la neve nella maggior parte della Slovenia. Mercoledì si formerà un ciclone sulla parte settentrionale del Mediterraneo. Da sud inizierà a nevicare leggermente durante la giornata, e pioverà a Primorska. Giovedì notte le nevicate al sud si intensificheranno leggermente, giovedì occasionalmente nevicherà leggermente e il vento del nord si attenuerà. Entro venerdì potrebbero cadere tra i 10 e i 20cm di neve in pianura, fino a 30cm localmente al sud, e leggermente di più alle quote più elevate. Se le temperature rimangono sotto lo zero durante il giorno di giovedì (eccetto in Primorska), saranno fino a +6°C venerdì. Nel fine settimana sarà nuvoloso e prevalentemente piovoso in pianura. Per ora non sembra esserci tempo asciutto oltre il 7 dicembre; la probabilità di nevicate in pianura tornerà ad aumentare”, scrive Grizančič, che poi snocciola alcuni record di neve in Slovenia.

“Altezza massima del manto nevoso: 700cm, Kredarica, 22 aprile 2001.

La maggior parte della neve caduta in 24 ore: 125cm, Dom na Komni, 29 marzo 1951 e 4 marzo 1970.

La maggior parte della neve caduta in 24 ore in luoghi al di sotto dei 500m sul livello del mare: 105cm, Soča, 4 marzo 1970.

Durata massima stagionale della copertura nevosa: 290 giorni, Kredarica, 1976/77 e 1984/85.

Prima nevicata in località al di sotto dei 500m sul livello del mare: 11 settembre 1972, Kotlje, Šmartno presso Slovenj Gradec.

L’ultima nevicata in località sotto i 500m sul livello del mare: 10 giugno 1974, Nomenj (Bohinj)”.

