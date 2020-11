Previsioni Meteo, l’Anticiclone inizia a cedere: si alza lo scirocco, prime piogge in Sardegna

Su buona parte del territorio regge ancora l’alta pressione per la giornata odierna, con valori al suolo che insistono intorno ai 1020/1022 hpa, tuttavia le previsioni meteo per le prossime ore non lasciano spazio a dubbi: la struttura anticiclonica inizia a cedere sulla sua parte occidentale, per l’incidere progressivo di correnti più umide e instabili dei quadranti meridionali. Sul Mediterraneo occidentale, soprattutto in prossimità del Nord Africa, territorio algerino-marocchino va, infatti, approfondendosi un’area depressionaria la quale già sta convogliando correnti umide meridionali alla volta soprattutto della Sardegna e dei settori tirrenici centro-settentrionali, specie in mare aperto. Sulle aree orientali sarde e sul Tirreno centrale, sono già presenti addensamenti nuvolosi con rovesci diffusi, in queste ore mattutine più intensi sul settore nord-orientale dell’isola, area Olbia Tempio, anche Est Nuorese; rovesci diffusi tra Nordest Cagliaritano e aree interne dell’Ogliastra, oltre che sul tratto del Mar Tirreno tra la Sardegna e le coste laziali.

Molte nubi, di tipo medio-basso, stanno interessando la Liguria, anche qui con deboli piogge sparse, localmente fino al Piacentino, estremo Est Alessandrino, rovesci più intensi sul Golfo Ligure in mare aperto. Qualche addensamento anche tra il sud Grossetano e il Nord Viterbese, ai confini tra Toscana e Lazio, con occasionali piovaschi. Altrove, tempo generalmente asciutto, anche se sono presenti nubi irregolari diffuse sui settori centrali appenninici tra Lazio, Umbria e Ovest Abruzzo e nubi basse diffuse, qui con estesa copertura del cielo e anche nebbie e foschie sulle coste settentrionali della Toscana, su tutta la Romagna, su buona parte della Pianura Padana centro-orientale, localmente sul basso Veneto, Polesine, coste nordorientali venete e sull’alto Adriatico in mare.

Per le ore pomeridiane serali, si intensificherà il maltempo soprattutto sulla Sardegna orientale, tra l’Ogliastra e l’Oristanese sudorientale, con rovesci e temporali diffusi, localmente anche forti o violenti. Altre piogge e rovesci diffusi in mare, sul medio-alto Tirreno, soprattutto centro-occidentale, sulle coste toscane, rovesci forti sui settori insulari toscani e verso il Golfo Ligure, localmente ancora sulla Liguria. Nubi irregolari continuano a interessare le aree centro-settentrionali in genere, ma qui con scarsi fenomeni, mentre maggiori schiarite riguarderanno per tutta la giornata il resto del paese. Le temperature sono attese più o meno stazionarie, con valori massimi non oltre i +10/+12° C sulle pianure del Nord, fino a +19/+22°C sulle pianure centro-meridionali; valori minimi sempre piuttosto freddi sulle regioni settentrionali intorno allo zero o anche 1/2°C sotto zero in pianura, mediamente fra +6 e +10°C sulle pianure centro-meridionali, fino a +13/+14° C tra il basso Tirreno e le isole.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: