Previsioni Meteo Lombardia: nebbie e foschie fino a martedì

Fino a lunedì “un flusso occidentale in quota, prevalentemente stabile, porta cielo generalmente poco nuvoloso ma con nebbia o foschia diffusa in pianura nelle ore fredde, localmente persistente anche per la mattinata. Da martedì rotazione da sudovest delle correnti in quota per l’avvicinamento di una saccatura nordatlantica che transiterà a nord delle Alpi nella giornata di mercoledì: martedì nuvolosità in aumento ma senza grandi differenze rispetto ai giorni precedenti, mercoledì perturbato con precipitazioni diffuse e rinforzo del vento da est in pianura“: queste le previsioni meteo di Arpa Lombardia per i prossimi giorni.

Domani nubi basse diffuse sulla pianura e la fascia pedemontana, in irregolare dissoluzione nelle ore calde. Sui rilievi poco o solo temporaneamente nuvoloso per il passaggio di nubi stratificate in quota.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento. In pianura minime intorno a 9 °C, massime intorno a 17 °C.

Zero termico: attorno a 3900 metri, in abbassamento in serata.

Venti: deboli o molto deboli, prevalentemente dai quadranti occidentali.

Altri fenomeni: foschia e nebbia a banchi sulla pianura e all’imboccatura delle valli dalla notte, localmente persistente nella mattinata.