Previsioni Meteo, continua il maltempo al Sud mentre torna l’Anticiclone su tutto il Centro/Nord

Previsioni Meteo – Insisterà ancora per qualche giorno l’influenza di una moderata circolazione instabile presente tra il Nord Africa e il Mediterraneo meridionale, con fulcro tra il Sud della Tunisia e il Nordovest della Libia, influenza essenzialmente verso le nostre estreme regioni meridionali. Queste aree più a Sud, tra Calabria e Sicilia, continueranno a essere quelle più interessate da nubi e fenomeni, tuttavia in forma meno intensa rispetto ai giorni scorsi e con instabilità in estensione sempre maggiore dalla Calabria alla Sicilia, specie orientale. Il rischio di nubi e qualche pioggia persisterà fino a mercoledì-giovedì prossimi, ma le precipitazioni ancora diffusamente moderate o a tratti forti saranno possibili per le prossime 24/36 ore, ossia fino a metà giornata di domani, martedì 24 novembre; a seguire, nubi e piogge sparse potranno continuare per il corso di mercoledì e occasionalmente ancora giovedì, ma si tratterà di precipitazioni che andranno via via scemando di intensità e divenendo anche progressivamente più localizzate.

Nell’immagine fenomeni allegata, abbiamo evidenziato le aree che verranno interessate da piogge in via generale e quelle che, circoscritte con colorazione blu via via più scura e poi verso il lilla, potrebbero ricevere gli accumuli maggiori. La Calabria ionica, quella centro meridionale in genere, specie del Sud Reggino, poi l’Est, il Sud e le aree più settentrionali della Sicilia, potranno vedere le precipitazioni più ricorrenti altrove, sulle due regioni, fenomeni mediamente scarsi, più deboli, irregolari e più localizzati. La fascia ionica del Catanzarese meridionale e del Reggino meridionale, nonché il Catanese, saranno i settori, invece, dove potranno insistere ancora i rovesci moderati, localmente anche forti. su queste aree potranno accomunarsi, entro mercoledì sera, mattina di giovedì, ancora diversi millimetri, fino a 60 o 70 mm sul Catanese, mediamente 20/30/40 mm altrove. Sul resto del paese, il tempo sarà in prevalenza asciutto, come del resto lo è già da giorni sulle regioni centro-settentrionali, mentre sul medio-basso Adriatico e sul relativo Appennino, sarà possibile ancora una nuvolosità irregolare, tuttavia non associata a precipitazioni e progressivamente anche su queste aree le schiarite diverranno più ampie verso metà settimana. Sotto l’aspetto termico, dopo un lieve aumento accorso nelle ultime ore i valori più o meno si stabilizzeranno, risultando pressochè nella norma, ma attenzione al gelo notturno che potrebbe riguardare ancora alcune aree interne centrali e le pianure del Nord: da rilevare sulle aree pianeggianti settentrionali valori termici fino a -3/-4°C nella notte appena trascorsa; per i prossimi giorni non dovrebbero più toccarsi questi valori negativi, tuttavia valori intorno allo zero nella notte e al primo mattino, potrebbero proseguire.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: