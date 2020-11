Previsioni meteo: mercoledì 4 novembre più nubi e qualche pioggia

Previsioni Meteo – Per la giornata di domani, come già ampiamente annunciato nei precedenti aggiornamenti, è previsto un maggiore movimento di aria dai quadranti sud-occidentali verso la nostra penisola. Si tratterebbe di un debole flusso più umido e debolmente instabile proveniente dalla Penisola Iberica, il quale riuscirebbe a orientarsi verso le nostre regioni in maniera leggermente più incisiva che non nei giorni precedenti, grazie ha un temporaneo spostamento verso Est del promontorio anticiclonico. La leggera fluttuazione orientale della cresta dell’alta, ne comporterebbe un lieve cedimento in termini strutturali tale da rendere un po’ più insidiosa l’umidità in arrivo, specialmente verso alcuni settori del Nord Italia. In particolare, sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, soprattutto centro occidentale, localmente sui settori alpini e prealpini centro-orientali, l’incentivo orografico consentirebbe un più incisivo sollevamento della massa d’aria, con una copertura nuvolosa che potrebbe non essere più in prevalenza bassa, ma anche media al punto da comportare qualche precipitazione più estesa e localmente anche più intensa.

Secondo gli ultimi riscontri modellistici, già nel corso della notte prossima maggiori addensamenti potrebbero continuare a riguardare la Liguria e localmente i settori costieri centro settentrionali della Toscana, con leggera intensificazione delle piogge. Queste potrebbero trasferirsi anche a su parte del Piemonte sudorientale e settentrionale. Nella mattinata di domani, queste medesime aree nordoccidentali, Liguria e Piemonte, localmente l’alta Toscana, continuerebbero ad essere interessate da una nuvolosità più spessa con deboli piogge sparse ma, in qualche caso, soprattutto tra il Nord Est Savonese è il Genovese occidentale, potrebbe trattarsi anche di piogge moderate. Addensamenti e qualche pioggia ancora sulle Alpi e Prealpi centro-orientali. Nel corso della giornata di domani, ancora piogge sparse tra la Liguria centrale, anche i rilievi Emiliani, l’alta Toscana, l’alto Piemonte e su Alpi e Prealpi centro-orientali, soprattutto area Dolomiti, Sud Est Trentino Alto Adige e Nord Veneto. Attesi sulla Liguria centrale, fino a 20/30 mm di pioggia. Ma la nuvolosità, nel corso di domani, potrebbe presentarsi un po’ più intensa e anche più estesa su buona parte del Centro Nord, con cieli più diffusamente coperti, naturalmente unita a nebbie e foschie diffuse. Qualche piovasco sparso non è escluso anche sulle aree adriatiche tra Marche e Abruzzo, oltre che sulla Romagna. Tempo mediamente più asciutto sul resto del Nord e sul resto del Centro Sud, ma anche su questi settori vanno computate più nubi medio-basse, sebbene maggiormente alternate a schiarite irregolari. Le temperature sono attese in leggero calo al Centro Nord, se non altro per una più estesa copertura del cielo; valori più o meno stazionari al Sud con massime mediamente compresi tra +13 e +22 °C, fino a +24°C sulle regioni meridionali