Previsioni meteo: nel weekend 14-15 Novembre qualche timido fastidio d’instabilità. I dettagli

Previsioni Meteo – Benchè con un contesto al suolo ancora su valori pressori abbastanza alti, mediamente sui 1025 hpa, il contesto anticiclonico, da metà settimana e poi ancora nel corso del weekend, subirà un progressivo deterioramento, soprattutto alle quote medio alte atmosferiche, rispetto alle attuali condizioni. Beninteso, non un granché di stravolgimento, con tempo pressoché ancora in prevalenza stabile, tuttavia i massimi di pressione, soprattutto in quota, abbandoneranno il Mediterraneo centrale per spostarsi verso l’Ovest Mediterraneo e la Penisola Iberica. Questa manovra, agevolerà l’ingresso di aria più umida proveniente dai settori oceanici britannici e probabilmente anche il transito di moderati impulsi instabili responsabili di un aumento di nubi e anche di qualche pioggia.

Questi fenomeni inizieranno a incidere sul nostro territorio a partire da metà settimana, ma ancora nel weekend saranno possibili, in particolare sulle aree centro-meridionali e localmente insulari. più nel dettaglio, per la giornata di sabato 14, un aumento di nubi è atteso sul medio-basso Adriatico in mare e anche su diversi settori costieri corrispondenti, in particolare tra le Marche, l’Abruzzo, il Molise e sulla Puglia. Nubi anche sulla Calabria con rischio su tutte queste aree di qualche pioggia sparsa, mediamente debole, solo occasionalmente moderata. Addensamenti e qualche piovasco anche sul Nord Appennino, tra i rilievi romagnoli e toscani, e qualcuno possibile sulle isole settentrionali siciliane. Per la giornata di domenica, saranno ancora le aree del basso Adriatico, la Calabria e in più il Centro Est della Sicilia a essere interessate da più nubi e qualche pioggia. Possibili addensamenti e qualche piovasco anche sul Nordest della Sardegna, tempo più asciutto e anche con maggiori schiarite sul resto del Paese, ma vanno computate nubi irregolari a carattere sparso e soprattutto nebbie anche fitte sulla Pianura Padana. Sotto l’aspetto termico, è atteso un calo apprezzabile delle temperature, mediamente nell’ordine di 2/4°C su tutto il territorio nazionale, più sensibile sulle aree centro-settentrionali e su quelle adriatiche. Da rilevare, infine, un locale rinforzo dei venti da Nord, moderati sulle aree adriatiche, moderati o anche forti sul Salento, sul Canale d’Otranto, sullo Ionio e aree Ioniche in genere.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: