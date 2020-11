Previsioni Meteo: nel weekend progressivo aumento delle nuvole, locali piogge sulla costa tirrenica

Previsioni Meteo – La lunga fase anticiclonica andrà progressivamente perdendo colpi nel corso dei prossimi giorni. La struttura, in quota, già in qualche modo si è indebolita, perdendo geo-potenziali, benché comunque su valori ancora medio-alti; tiene ancora bene la pressione nei bassi strati, con 1024 hpa circa su buona parte del paese. Da rilevare, però, la diffusa copertura nuvolosa su molte aree settentrionali, localmente anche centrali e del Sud, per le consuete nubi basse e nebbie anche fitte, conseguenti in parte ad umidità giacenti nei bassi strati, in altra parte a umidità in avvezione dai settori marittimi. Nebbie fitte con estesa copertura, in particolare, sull’Emilia-Romagna, un po’ su tutta la Pianura Padana, sui settori meridionali piemontesi, su gran parte delle pianure di Nordest, eccetto localmente la Venezia Giulia, sulle aree toscane interne, su quelle marchigiane settentrionali, sull’Umbria, sulla Campania, localmente su Ovest Lucania e sull’ Est della Sardegna.

Tali umidità, già stanno determinando in queste ore anche locali, deboli piogge sull’Emilia centro-settentrionale, sul Mantovano meridionale, localmente sulla Liguria di levante e sull’alta Toscana. Nel corso della giornata odierna, sono attese piogge deboli e irregolari su Ovest Lazio, Ovest Campania, localmente ancora tra alta Toscana, Levante ligure, Emilia ed estremo Sud Lombardia. In ogni modo, fatta eccezione per questi fenomeni sulle aree citate, sul resto del paese, prevalgono il bel tempo soleggiato e stabile o solo un po’ di nubi irregolari qua e là. Nel fine settimana prossimo, per la prima parte, ossia per tutta la giornata di sabato e fino anche al pomeriggio di domenica, le condizioni del tempo non dovrebbero mutare di molto rispetto a quelle odierne, con le consuete nubi basse e nebbie diffuse e fitte sulle pianure settentrionali, localmente sulle aree interne appenniniche e ancora qualche pioggia debole e irregolare su Ovest Campania, localmente tra Toscana, Umbria, Nord Lazio, Liguria, Emilia; altrove, tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato. Nel tardo pomeriggio e poi per la sera di domenica, però, è atteso un peggioramento sulla Campania, con rovesci più intensi e anche qualche temporale, poi nubi e piogge in intensificazione anche sulla Liguria, soprattutto centro-orientale, su alta Toscana, verso la Lombardia centro-meridionale e l’Ovest Emilia. Condizioni invariate altrove. Sotto l’aspetto delle temperature, non sono previste variazioni di rilievo rispetto ai valori attuali.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: