Previsioni Meteo – Ancora una giornata all’insegna della prevalente stabilità sull’Italia, in questo avvio di novembre e nel giorno della festività di Ognissanti, grazie all’egemonia di un campo di alta pressione su gran parte dell’Europa centro occidentale e anche dell’Italia. Tuttavia, come anticipato in precedenti approfondimenti, nonostante il campo anticiclonico dichiarato, sul nostro paese sono presenti nubi irregolari diffuse, in prevalenza di tipo medio-basso, e determinate da una elevata percentuale di umidità nei bassi strati oltre che da l’influenza umida derivante dai mari circostanti il nostro territorio, in qualche caso associate anche a qualche pioggia sulle regioni settentrionali. Una fenomenologia, tuttavia, che nulla ha a che vedere con l’andamento barico, che si mantiene stabile su valori medio-alti. Nel corso dei prossimi giorni, però, anche la circolazione è destinata a cambiare un po’, in questo caso per influenze moderatamente depressionarie di matrice atlantica o nordatlantica. Per la prima parte della prossima settimana, infatti, è atteso l’affondo di un moderato cavo instabile nord-atlantico verso la penisola iberica, come espresso nell’immagine barica, il quale andrebbe a muovere un flusso di aria umida e moderatamente instabile da Sudovest in direzione essenzialmente delle nostre regioni settentrionali e dell’alto Tirreno dove il tempo peggiorerebbe.

Non si tratterebbe di un peggioramento particolarmente importante, tuttavia, rispetto alle nubi irregolari e basse già presenti, la copertura nuvolosa si farebbe via via più compatta e anche più fitta, in particolare sulle regioni settentrionali e dell’Alto Tirreno, dove arriverebbero anche piogge via via più significative. Primi addensamenti, con precipitazioni deboli o moderate, arriverebbero già nel corso di domani, lunedì 2, Commemorazione dei Defunti, in particolare sulla Liguria e localmente su Alta Toscana, Sudest Piemonte. Per il corso di martedì 3 novembre, nubi e piogge più ricorrenti insisterebbero sulle medesime aree, in particolare sulla Liguria e su Alta Toscana, ancora localmente sul Piemonte sud-orientale, soprattutto Alessandrino, e verso il Pavese, anche sull’estremo Ovest dell’Emilia, Piacentino. Addensamenti e locali piogge sparse anche sui settori alpini, soprattutto di confine, tempo ancora mediamente stabile e ampiamente soleggiato sul resto dei settori, salvo più nubi sul resto del Nord e sulle aree tirreniche. Tra mercoledì 4 e giovedì 5, le correnti occidentali continuerebbero a interessare il Nord Italia e magari nubi irregolari raggiungerebbero diffusamente anche il resto della penisola, soprattutto verso giovedì 5, con fenomeni, tuttavia, più concentrati sulle regioni settentrionali, specie alpine e prealpine, di più sul Nordest ed Est Piemonte. Altrove fenomeni davvero localizzati, più probabili sui settori settentrionali centro occidentali, sulla Toscana in genere, su Alpi e Prealpi centro-orientali, e qualche piovasco occasionale tra mercoledì e giovedì, sul medio Adriatico e sul Sud Appennino, in particolare tra Lucania e Calabria. Tempo sempre asciutto e ampiamente soleggiato sul resto dei settori. Temperature senza grosse variazioni fino a martedì 3, poi in progressivo e generale calo da mercoledì 4 e calo ancora più apprezzabile nel corso di giovedì 5 novembre.