Previsioni Meteo, ondata di caldo in Europa: temperature di +8-10°C oltre la media, oltre +20°C in Francia [MAPPE]

Previsioni Meteo – L’alta pressione persisterà sull’Europa ancora per molti giorni, almeno per un’altra settimana. Quasi tutto il continente sarà influenzato da un promontorio anticiclonico che lascerà esposte, a tratti, ad azioni di maltempo solo la Penisola Iberica, parti del Nord Europa e dei settori sudorientali del continente. L’alta pressione, invece, dominerà dall’Italia all’Est Europa, fino alla Scandinavia.

Domani, sabato 7 novembre, nel cuore del continente, sull’Est Europeo e sulla Scandinavia si registreranno anomalie positive di 8°C, fino a 10°C tra Austria e Svizzera: sarà una delle giornate più calde di questa ondata sul continente. In Francia, si raggiungeranno i +20°C nel settore centrale del Paese e nelle aree meridionali, +16°C tra Germania e Benelux, +14°C nel sud dell’Inghilterra mentre parti della costa orientale spagnola supereranno i +20°C.

Ancora super-caldo nella giornata di domenica 8 novembre, quando in Francia ci saranno ancora temperature di +20°C, con punte oltre tale soglia nell’estremo sud-ovest del Paese. Ancora punte di +16°C tra Germania e Benelux. Lunedì 9 novembre, alcune zone della Francia raggiungeranno i +20°C, ma ci saranno temperature diffuse di +16°C, come anche in Germania, Benelux e parti dell’Inghilterra, come Londra.

Il weekend del 7-8 novembre rappresenterà il picco del caldo sull’Europa ma l’alta pressione e le temperature oltre la norma continueranno anche nei giorni seguenti.