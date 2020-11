Previsioni meteo per lunedì 2 novembre: stabilità e ampio soleggiamento, ma anche nebbie, nubi basse e cieli uggiosi

Previsioni Meteo – L’alta pressione, oggi, raggiunge la sua massima performance sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, con i massimi fino a 585 dam che andranno a porsi alle quote medie troposferiche, progressivamente nel corso della giornata, tra la Sardegna e le regioni tirreniche centrali; valori più alti, per oggi, anche al suolo, con 1024 hpa sulle aree centro meridionali, fino a 1022 al Nord. Insomma, tempo stabile su tutto il paese, in gran parte soleggiato ma, come rilevato ripetutamente nei precedenti aggiornamenti, queste alte pressioni autunnali non sono affatto sinonimo di sole dominante. L’umidità giacente nei bassi strati è elevata, in queste ore di metà mattinata si attesta tra l’80 e il 100% su tre quarti di territorio e, di conseguenza, grazie anche alle inversioni termiche notturne, seppure queste non esasperate, essa si rende responsabile della formazione di nuvolosità bassa diffusa, unita a nebbie e foschie. Per di più, su molte aree si associa una avvezione di umidità marittima, trasportata dalle brezze marine, con ulteriore incremento della nuvolosità che, talora, diventa anche copertura totale su diversi settori. Ma ecco nel dettaglio il tempo per oggi.

Sin dal mattino nuvolosità bassa, con frequente copertura del cielo su gran parte della Liguria e della Toscana, eccetto qui i settori meridionali, soprattutto del Grossetano; nubi basse anche su buona parte del Lazio, eccetto il Viterbese occidentale e il Reatino, localmente l’Est Romano. Nubi basse con copertura del cielo sulla Campania occidentale,in particolare tra Napoletano, Casertano, Ovest Salernitano e fino all’ Ovest Avellinese. Altre nubi basse con cieli spesso coperti sulla Calabria tirrenica, in particolare tra il Cosentino centro meridionale e il Nord Reggino, anche sul Crotonese, localmente sulle coste centro settentrionali della Puglia e sul Nord della Sardegna. Naturalmente su tutte queste aree interessate da nuvolosità bassa, sono presenti anche foschie e nebbie diffuse. Nubi basse, foschie e nebbie su gran parte della Pianura Padana, dal Centro Est Piemonte, passando per le pianure Lombarde, fino a quelle settentrionali emiliane e romagnole, verso tutte le pianure Venete e sul Centro-Sud Friuli Venezia Giulia. Sul resto delle aree, il tempo si presenta in prevalenza stabile e soleggiato, spesso anche con sole dominante o nubi irregolari qua e là. Va rilevato che, occasionalmente, sulle aree coperte, potrebbe avere luogo anche qualche raro piovasco per saturazione umida nei bassi strati, tuttavia la possibilità di una pioggia più significativa potrebbe arrivare, soprattutto verso la sera, sulla Liguria centrale, tra il Nordest Savonese e il Genovese. Le temperature sono attese in leggero calo sulle regioni peninsulari meridionali, in aumento sulla Sardegna, pressoché stazionarie altrove. Valori massimi mediamente compresi tra +16/+17 e +23°C, fino a qualche punta di +25/+26°C sulla Sardegna.