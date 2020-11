Previsioni Meteo, sarà un weekend di prevalente sole ma persistono nubi basse e aumentano le nebbie al Nord

Previsioni Meteo – Fine settimana all’insegna dell’alta pressione su tutto il paese con tempo in prevalenza asciutto. Per quanto l’anticiclone possa subire lievi cedimenti, ancora per la giornata di sabato a opera di influenze più fresche orientali, poi, nel corso di domenica, per via di deboli infiltrazioni umide oceaniche, la struttura non risentirà in maniera significativa di questi fastidi, continuando a mantenersi piuttosto salda e a consentire condizioni di generale stabilità. Naturalmente, saranno presenti fastidi localizzati, costituiti sempre dalle consuete nubi basse a carattere irregolare, in diversi casi associate a locali nebbie e foschie. Ma vediamo più in dettaglio l’evoluzione, evidenziando le aree a maggior rischio copertura nuvolosa e quelle invece caratterizzate da più ampio soleggiamento.

Per la giornata di sabato 7, cieli più nuvolosi sulla Sardegna, soprattutto orientale, localmente meridionale, sui settori tirrenici in mare, soprattutto vicino alla Sardegna e alla Corsica, verso l’alto Tirreno. Altre nubi irregolari al Nord Ovest, soprattutto sul Centro Sud Piemonte, e una nuvolosità bassa irregolarmente presente sul medio-basso Adriatico e sui settori calabresi, qui per una circolazione ancora settentrionale. Ovunque su queste aree, tuttavia, si tratterà di nubi mediamente innocue, solo talora più compatte e responsabili di locale copertura, ma in genere senza fenomeni associati e anche con schiarite. Sul resto dei settori, tempo più asciutto e più ampiamente soleggiato. Nella notte su domenica e poi al mattino del giorno festivo, tendenza ad aumento della nuvolosità sulla Sardegna e al Nord Ovest e, in questa fase, non sono esclusi anche locali deboli piogge in particolare sul Piemonte, occasionalmente sulla Sardegna centrale e sul golfo Ligure in mare, rare sulla Liguria. Nubi basse sulla Puglia, anche con locali nebbie e qualche foschia, e sul basso Tirreno tra il Reggino e Il Messinese. Cieli ampiamente sereni altrove, ma con nubi in aumento anche sul resto del Nord e sulla Toscana. Nel corso di domenica, una nuvolosità più compatta interesserà la Liguria, buona parte del Nord, in spostamento dal Piemonte verso la Lombardia e le aree centro-orientali. Nubi irregolari anche al Centro, specie su Toscana, Umbria, Centro Nord Lazio, ancora su Est Sardegna, meno altrove; maggiori schiarite sul medio Adriatico, Sud Lazio, sulla Campania, sul Molise, sulla Lucania occidentale e sul Centro Nord della Calabria, diffusamente anche sul Centro Sud Sicilia e sui settori centro occidentali della Sardegna. Per la mattinata di domenica, nebbie in intensificazione su buona parte della Pianura Padana, soprattutto centro-orientale. Le temperature per tutto il fine settimana si manterranno un po’ sopra la norma, fino a 2/3 gradi oltre; valori più nella media sul Centro Sud della Calabria e sul Centro Est della Sicilia.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: