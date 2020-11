Previsioni Meteo, svolta in vista: tra lunedì e martedì torna il maltempo sull’Italia

Previsioni Meteo – L’alta pressione che da giorni domina sull’Europa centro-orientale e meridionale, potrebbe subire un progressivo e sempre più sostanzioso attacco da parte di correnti instabili nordatlantiche, via via anche più fredde. Gli ultimi aggiornamenti dai modelli, confermano un primo peggioramento del tempo che interverrebbe nel corso della prima parte della prossima settimana. Si tratterebbe dell’inserimento di un nucleo di vorticità positiva che, in maniera abbastanza fulminea dal settore britannico si dirigerebbe, approfittando di un debole rilassamento anticiclonico, verso l’Europa centrale e, da lì, si orienterebbe verso Sud, attraversando il Mediterraneo centrale e l’Italia. Un primo guasto che si realizzerebbe in un contesto di circolazione meridiana, cioè Nord/Sud, quindi con interessamento più fugace delle regioni settentrionali, dove pure comunque cadrebbero piogge sparse, più sostanzioso, invece, verso le arie centro-meridionali.

Nell’immagine precipitazioni allegata, abbiamo sintetizzato le aree più interessate da nubi e piogge tra lunedì 16 e martedì 17, ma con strascichi ancora verso la notte e poi la mattinata di mercoledì 18 novembre. il cavo d’onda nordatlantico, attraverserebbe dapprima le regioni centro-settentrionali per poi evolvere velocemente verso le aree centro-meridionali, dove indugerebbe di più e dove le precipitazioni potrebbero essere più intense. In particolare, come mostrato con la delimitazione a scala di colore blu, i settori centro-settentrionali in genere e poi quelli centro-meridionali, vedrebbero più nubi e precipitazioni; fenomeni fiacchi o addirittura assenti sul resto del Nord. Nell’ambito delle aree circoscritte, i fenomeni più ricorrenti e intensi, soprattutto tra lunedì e martedì, potrebbero interessare la Romagna meridionale, le Marche settentrionali e occidentali, l’Umbria, localmente la Toscana orientale, poi buona parte del Lazio, della Campania, soprattutto centro-occidentale, e anche la Calabria tirrenica. Su questi settori, i rovesci e le piogge potrebbero essere diffusamente presenti, mediamente moderati, in qualche caso anche di forte intensità, soprattutto sul basso Tirreno, tra la Campania occidentale e il Cosentino. Sul resto delle regioni centro-meridionali, nubi in intensificazione, piogge e rovesci sparsi, ma a carattere più irregolare. Tempo migliore anche sulla Sardegna. Per quanto concerne le temperature, i valori sono attesi inizialmente stazionari, poi in progressivo e anche rapido calo, fino a porsi 5/7°C sotto media entro martedì sera, mercoledì 18. Infine, un cenno ai venti, in rinforzo dapprima meridionali o occidentali nel corso della giornata di lunedì 16, poi in orientamento dai quadranti settentrionali, anche forti in particolare sulle regioni del medio-basso Adriatico, sulla Sardegna e sui mari e Canali delle isole maggiori.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: