Previsioni Meteo: temperature più alte della norma fino a metà dicembre in Europa, prevalentemente soleggiato e asciutto sull’Italia. Le MAPPE mese per mese

Climate Services for Clean Energy (S2S4E) è un progetto europeo, finanziato da Horizon 2020, dedicato soprattutto alle energie rinnovabili. Il progetto fornisce anche previsioni stagionali ed ha appena pubblicato quelle per l’ultima parte di novembre e per i prossimi 3 mesi. Ecco i dettagli delle previsioni realizzate rielaborando i sistemi di previsione ECMWF-Ext-ENS e ECMWF SEAS5 (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo).

Temperature eccezionalmente alte fino a metà dicembre

Secondo le previsioni sub-stagionali per le prossime 4 settimane, sono previste temperature più alte della norma nella maggior parte dell’Europa fino a metà dicembre.

Condizioni diverse per il Mediterraneo occidentale e orientale

Sono previste condizioni soleggiate e asciutte nel Mediterraneo occidentale fino alla fine di novembre, soprattutto nella Penisola Iberica e in parti dell’Italia. Al contrario, il Mediterraneo orientale vedrà condizioni nuvolose e piovose nelle prossime due settimane, particolarmente nei Balcani.

Novembre ventoso, piovoso e nuvoloso per la Scandinavia

La Scandinavia dovrebbe vedere velocità del vento e precipitazioni sopra la norma e una radiazione solare sotto la norma nelle ultime due settimane di novembre. Condizioni ventose previste anche in Regno Unito, Francia settentrionale, Belgio, Paesi Bassi e Germania nella settimana 16-22 novembre.

Febbraio piovoso in Norvegia

Le previsioni mostrano un forte segnale di alte precipitazioni in Norvegia a febbraio (>70% di probabilità).