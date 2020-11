Previsioni Meteo Toscana: banchi di nebbia e temperature stazionarie

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani poco nuvoloso o velato con addensamenti sulle zone appenniniche in serata. Diffusa formazione di banchi di nebbia nelle pianure e nei fondovalle durante la notte, in lento dissolvimento nel corso della mattina e di nuovo in formazione in serata.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Mercoledì 11 in prevalenza poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Nottetempo e serata nuvoloso per nubi basse o nebbie nei fondovalle dell’interno.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: senza variazioni di rilievo.