Previsioni Meteo Toscana: domani cielo sereno o poco nuvoloso

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo residui addensamenti sui rilievi orientali e meridionali.

Venti: deboli o moderati di Grecale con locali rinforzi, ma in graduale attenuazione.

Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi al largo.

Temperature: minime in calo con valori anche inferiori ai 7-8 gradi nelle valli riparate dal vento, massime pressoché stazionarie e intorno a 17-20 gradi in pianura.

Sabato 7 Novembre in prevalenza sereno.

Venti: deboli variabili, tendenti a sud, sud-est dalla sera sulla costa e in Arcipelago.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo, massime in aumento sui rilievi, stazionarie o in contenuta flessione in pianura. Ampia escursione termica giornaliera.

Domenica 8 parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso in mattinata, schiarite nel pomeriggio.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve calo.

Lunedì 9 in mattinata nuvoloso in pianura per nubi basse e nebbie in dissolvimento nel pomeriggio e in nuova formazione in serata. Sole prevalente sui rilievi e sui settori meridionali.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in calo in pianura, in aumento sui rilievi. Massime stazionarie.