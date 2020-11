Previsioni Meteo Toscana: domani locali temporali e temperature massime in lieve calo

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale, fenomeni più frequenti e abbondanti sulle province centro-settentrionali. Tendenza ad esaurimento delle piogge in serata.

Venti: moderati di Libeccio con rinforzi su costa e Arcipelago; dal tardo pomeriggio tendenza a provenire dai quadranti settentrionali.

Mari: mossi o molto mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

Martedì 17 poco nuvoloso per velature in transito e residui addensamenti sulle zone orientali.

Venti: deboli-moderati da nord-est in attenuazione.

Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.

Temperature: stazionarie o in lieve calo nei valori massimi sui settori appenninici e sulle province meridionali.

Mercoledì 18 sereno.

Venti: deboli nord orientali con residui rinforzi.

Mari: poco mossi o localmente mossi a largo.

Temperature: minime in sensibile calo, massime stazionarie.