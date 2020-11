Previsioni Meteo Toscana: domani nubi basse o nebbie nei fondovalle

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani in prevalenza poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata. Nottetempo, in mattinata e in serata nuvoloso per nubi basse o nebbie nei fondovalle dell’interno.

Venti: deboli variabili.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Giovedì 12 prevalentemente coperto; precipitazioni sparse attese soprattutto in mattinata e sulle zone centromeridionali.

Venti: deboli da sud-ovest sulla costa, variabili nell’interno.

Mari: calmi o poco mossi.

Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

Venerdì 13 nuvoloso o molto nuvoloso con possibili precipitazioni sparse sul nord ovest.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.