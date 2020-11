Previsioni Meteo Toscana: domani possibili gelate nei fondovalle dell’interno

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso salvo nubi basse via via più consistenti sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago, in estensione al grossetano.

Venti: deboli orientali, sud-orientali.

Mari: poco mossi o ancora localmente mossi al largo.

Temperature: in lieve locale calo nei valori minimi e in contenuto aumento le massime (in particolare in Appennino). Possibili locali gelate nei fondovalle dell’interno.

Giovedì 26 poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone occidentali della regione. Locali banchi di nebbia nei fondovalle e nelle pianure nelle prime ore del mattino. In serata deboli piogge saranno possibili su Arcipelago e zone costiere.

Venti: tra deboli e localmente moderati dai quadranti orientali.

Mari: tra poco mossi e localmente mossi al largo.

Temperature: n lieve aumento, in particolare le minime.

Venerdì 27 nuvoloso con deboli piogge, più probabili su costa centro-meridionale e Arcipelago

Venti: moderati di Scirocco su costa e Arcipelago. Deboli nell’interno.

Mari: mossi al largo

Temperature: minime in aumento.