Previsioni Meteo Toscana: domani possibili piogge in serata sulla costa

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani inizialmente poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso ma con tendenza ad aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Possibili piogge in serata sulla costa.

Venti: deboli in prevalenza orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve calo.

Mercoledì 2 coperto, con precipitazioni sparse, nevose fino a quote collinari.

Venti: tra deboli e moderati settentrionali.

Mari: mossi.

Temperature: massime in calo.

Giovedì 3 nuvolosità irregolare, a tratti intensa, con precipitazioni sparse sulle zone interne e su quelle meridionali. Generale miglioramento nel corso del pomeriggio.

Venti: fra deboli e moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in calo, massime stazionarie.