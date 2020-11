Previsioni Meteo Toscana: sereno o poco nuvoloso nei prossimi giorni

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana i prossimi giorni.

Domani sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati da NE, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: poco mossi sottocosta. Mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo le minime con gelate anche in alcuni fondovalle riparati dal vento (Lunigiana, Garfagnana, Valdarno Inferiore, Valdarno Superiore); in aumento le massime con valori ancora leggermente inferiori alla media e intorno a 11-14 gradi in pianura.

Lunedì 23 poco nuvoloso.

Venti: deboli.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime in ulteriore calo con gelate diffuse nei fondovalle e presenza di inversione termica; massime in lieve aumento, più sensibile al centro-sud e in montagna.

Martedì 24 soleggiato.

Venti: deboli nord-orientali.

Mari: poco mossi.

Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento con locali gelate nei fondovalle, massime stazionarie o in lieve aumento con valori in media.