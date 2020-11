Previsioni meteo, verso una rottura della fase anticiclonica. Tra giovedì e venerdì le prime piogge

Previsioni Meteo – L’alta pressione che ancora domina incontrastata sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, subirà una battuta d’arresto nel corso dei prossimi giorni. Non si tratterà di uno stravolgimento barico, condizioni mediamente anticicloniche persisteranno, tuttavia, un debole cavo depressionario nord-atlantico riuscirà a infrangere il muro di alta, solcandolo giusto nel mezzo, all’altezza proprio dell’Italia, e arrecando qualche giornata con più nubi e anche con qualche pioggia. Il cambiamento del tempo è atteso tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre. Un cavo depressionario instabile iberico, da giorni in azione su quel settore europeo, avanzerà verso Est e, prima di essere assorbito dal flusso perturbato nord-atlantico, riuscirà a isolare un nucleo di vorticità positiva all’altezza della Francia, poi in avanzamento ancora verso Est, attraversando l’Italia, soprattutto centrale.

Nella mappa precipitazioni allegata, abbiamo circoscritto a scala di colore blu, le aree interessate da più nubi e locali piogge tra giovedì e venerdì prossimi. Si tratta sostanzialmente di gran parte delle aree centrali, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania. Locali piogge saranno presenti anche sulla Liguria, soprattutto centrale interna, ma anche dell’estremo Ponente e dell’estremo Levante; qualche piovasco sparso sul Piemonte orientale, sulla Lombardia centro-meridionale e qualche pioggia più consistente sull’Emilia e sulla bassa Romagna. I primi piovaschi, tra la sera di mercoledì 11 e la notte su giovedì 12, riguarderanno la Sardegna nord-orientale e alcuni settori nordoccidentali, tra Est Piemonte, Emilia, bassa Lombardia, Liguria; altri localizzati potranno interessare la Sicilia orientale, soprattutto il Catanese e localmente il Sud della Calabria. Ma le nubi e le precipitazioni anche un po’ più intense, arriveranno nel corso di giovedì 12, in particolare tra la Toscana, l’Umbria e il Lazio, qui anche con qualche rovescio moderato. Entro la sera di giovedì, piogge sparse e qualche rovescio moderato si estenderanno anche alle regioni adriatiche, Abruzzo, Marche, localmente Molise e piovaschi fino alla Campania nord-occidentale, occasionalmente fino al Palermitano, in Sicilia. Per la giornata di venerdì 13, ancora molte nubi con piogge e rovesci sparsi su tutto il Centro, di più sul Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, deboli sulla Toscana. Piogge in intensificazione sulla Campania, soprattutto centro settentrionale e occidentale, e qualche pioggia anche verso la Puglia settentrionale e il Nord della Lucania. Deboli piovaschi tra la Liguria, il Sud- Est Piemonte, l’Emilia e piogge moderate sulla Romagna meridionale. In serata, qualche debole piovasco anche sulla Puglia centrale e piogge più intense sull’Ovest della Campania, soprattutto sul Salernitano e anche sul medio Adriatico. Sul resto del paese, tempo mediamente più asciutto e anche con più schiarite soleggiate, salvo addensamenti occasionali. Nubi e locali pioggia potrebbero insistere ancora verso il fine settimana, ma sul tempo del weekend dettaglieremo nei prossimi aggiornamenti odierni.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: