Prezzi benzina, diesel e gpl: giro di rialzi

In aumento, dopo un giorno di quiete, i prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Tamoil. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,389 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,395 pompe bianche 1,374), diesel a 1,254 euro/litro (+1, compagnie 1,261, pompe bianche 1,235). Benzina servito a 1,529 euro/litro (invariato, compagnie 1,574, pompe bianche 1,433), diesel a 1,399 euro/litro (invariato, compagnie 1,447, pompe bianche 1,297). Gpl servito a 0,579 euro/litro (invariato, compagnie 0,587, pompe bianche 0,568), metano servito a 0,975 euro/kg (-1, compagnie 0,982, pompe bianche 0,970), Gnl 0,921 euro/kg (compagnie 0,911 euro/kg, pompe bianche 0,926 euro/kg).