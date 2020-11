Prezzi Carburanti: aggiustamenti sulla rete

Stabilità sostanziale sulla rete carburanti italiana: oggi le compagnie non sono intervenute sui prezzi raccomandati e, di conseguenza, le medie dei prezzi praticati sul territorio mostrano solo piccoli aggiustamenti.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi Carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self benzina è a 1,388 euro al litro (ieri 1,389) con i diversi marchi compresi tra 1,386 e 1,397 euro/litro (no logo 1,377). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,253 euro/litro (1,254 ieri), con le compagnie posizionate tra 1,249 e 1,268 euro/litro (no logo 1,239). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio praticato resta fermo a 1,539 euro/litro con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,492 e 1,599 euro/litro (no logo 1,432). La media del diesel è a 1,408 euro/litro (1,409 ieri), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,364 e 1,477 euro/litro (no logo 1,296). Infine, il Gpl va da 0,579 a 0,595 (no logo 0,571).