Tutto pronto per il primo volo operativo di Crew Dragon: la NASA torna a far volare i suoi astronauti

E’ tutto pronto a Cape Canaveral per il primo volo operativo della capsula Crew Dragon-1 della SpaceX, l’azienda di Elon Musk che opera per conto della NASA. Dopo il volo di prova eseguito da due piloti a maggio, quattro astronauti partiranno alla volta della Stazione Spaziale: per la prima volta gli Stati Uniti tornano a far volare i loro astronauti con un loro veicolo dopo l’uscita di scena dello Space Shuttle nel 2011.

A bordo della capsula, chiamata ‘Resilienza’, viaggeranno il comandante Michael Hopkins, il pilota Victor Glover e la specialista di missione Shannon Walker, tutti della NASA, e lo specialista di missione Soichi Noguchi, dell’Agenzia spaziale giapponese Jaxa. Ad attenderli sulla Stazione Spaziale, l’americana Kate Rubins e i russi Sergey Ryzhikov e Sergey Kud-Sverchkov. I 4 astronauti di Crew Dragon-1 resteranno sulla stazione orbitale per sei mesi, durante i quali svolgeranno esperimenti sul funzionamento di organoidi su chip per lo studio di muscoli e polmoni, su batteri mangiatori di rocce, sugli orti spaziali, su parti di future tute spaziali e su come si comportano nello spazio il cervello, il sistema immunitario e l’orologio biologico.

I voli di SpaceX con la NASA rappresentano un passo storico, che apre una nuova era commerciale per i voli spaziali umani. “Sono estremamente orgoglioso di dire che riprendiamo regolari voli verso lo spazio da territorio americano con mezzi americani“, ha detto l’amministratore delegato della NASA, Jim Bridenstine.

Il lancio e’ previsto per le 1:49 italiana del 15 novembre dalla storica rampa di lancio 39A del Kennedy Space Center, la stessa da cui sono partite le missioni Apollo dirette alla Luna. Gli ultimi test, compresi quelli sul razzo riutilizzabile Falcon 9 sono andati bene, ma pesa l’incognita maltempo, con la tempesta tropicale Eta che nelle ore del lancio dovrebbe muoversi in direzione Est, verso l’Oceano Atlantico. La probabilita’ di condizioni favorevoli al lancio, spiegano i meteorologi della NASA, e’ al momento del 70%. In caso di problemi, la successiva finestra di lancio e’ alle 1:27 del 16 novembre italiane.