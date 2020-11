Dal profilo Instagram del Papa un like birichino: “Franciscus” approva la bomba sexy brasiliana [GALLERY]

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare del like ‘birichino’ di Papa Francesco ad una modella sexy brasiliana. Un utente di Instagram, follower di Natalia Garibotto, ha notato il like di ‘franciscus‘ sotto una foto della modella esplosiva, che vanta oltre 2 milioni di follower e ha testimoniato il ‘fattaccio’ con un video nel quale mostra che cliccando sul nickname si apre proprio il profilo ufficiale del Papa.

Il like è presto scomparso, ma in tantissimi si divertono a commentare sui social, prima fra tutte la diretta interessata, che ha scritto “almeno andrò in Paradiso“.