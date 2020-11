Programma Artemis, Saccoccia: “Italia ha ruolo di leader, presente dalla stazione in orbita lunare al modulo atterraggio”

L’Italia ha gia’ conquistato un ruolo di primo piano nel programma Artemis con cui l’Italia vuole riportare l’uomo e anche la prima donna sulla Luna, con competenze tecnologiche e industriali che le permettono di essere presente in tutte le fasi, dai moduli della futura stazione spaziale nell’orbita lunare al modulo di atterraggio. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, nel webinar sul ruolo dell’Italia nel programma Artemis organizzato dall’Asi. “L’Italia puo’ proporsi come leader convincente fin da ora” e questo ruolo importante “non si improvvisa“, ha proseguito riferendosi alla lunga storia dell’impegno italiano nella costruzione dei moduli pressurizzati, che oggi costituiscono oltre il 50% della struttura della Stazione Spaziale Internazionale.

“La partecipazione dell’Italia al programma Artemis non nasce dall’improvvisazione” ma dalla lunga esperienza del nostro Paese nelle attività spaziali. Saccoccia ha rilevato che “se il nostro Paese è in condizione oggi di proporsi come partner del programma spaziale” voluto dalla Nasa, è perché “c’è un percorso italiano” nelle attività spaziali.