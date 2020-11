Coronavirus, protesta anti misure restrittive a Londra: scontri tra polizia e manifestanti

Il coronavirus sta creando situazioni spiacevoli in tutto il mondo. A causa della diffusione del virus e dell’aumento di contagi, diversi paesi stanno ricorrendo a misure restrittive varie per frenare la curva dei contagi. Nuove misure sono state imposte ai cittadini di Londra, che hanno deciso di scendere in strada per manifestare contro le ultime decisioni del governo inglese. Le nuove misure restrittive anti-Covid non piacciono ai londinesi che hanno manifestato violando le normi anti assembramento. Hanno partecipato anche esponenti no vax. E’ dovuta intervenire la polizia, come riportato da Skynews e dalle immagini che girano sui social, che ha bloccato diversi manifestanti ed effettuato anche qualche arresto, non sono mancati gli scontri.

what a surprise. Its Saturday & the #Covidiots are out in force in Central London, risking further spikes of Covid & prolonging restrictions even further. https://t.co/aWkuMGS7SL — Michael Lesser #Breewayy (@MichaelLesser2) November 28, 2020